Cyberprotection Day Dieser Irrtum kostet Deutschlands Mittelstand Millionen

Diese Kompetenz- und Sicherheitslücke will die WirtschaftsWoche nun mit ihrem ersten Cyberprotection Day schließen, der sich speziell an KMU richtet. Zielgruppe für das kompakte und fokussierte Konferenzformat sind Verantwortliche und Fachleute aus Unternehmen, die sich, ihr Geschäftsmodell und sensible Kundendaten schützen wollen, ohne dabei auf eine vielköpfige IT-Sicherheitsabteilung zurückgreifen zu können.