Die US-amerikanische IT-Sicherheitsfirma Malwarebytes konnte gestern sogar eine Phishing-Kampagne enttarnen, die sich als WHO – also als Weltgesundheitsorganisation – ausgibt. Die täuschend echt wirkenden E-Mails lassen sich nur durch die ungewöhnliche Verwendung eines Bindestrichs im Wort „Corona-Virus“ in der Betreffzeile erkennen. „Da die WHO als vertrauenswürdige Organisation gilt, werden viele Empfänger versucht sein, die E-Mail zu öffnen“, befürchten die Sicherheitsforscher von Malwarebytes. In der Anlage befindet sich eine gefälschte Datei mit dem Titel „My Health E-Book“, die die Empfänger mit dem Versprechen lockt, dass das E-Book eine vollständige Anleitung von Schutz gegen die Pandemie enthalte.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ruft die Internet-Nutzer zu verstärkter Wachsamkeit auf, weil die Phishing-Kampagnen inzwischen auch Deutschland erreicht haben: „Es sollte sichergestellt sein, dass gängige Schutzmaßnahmen wie aktuelle Software, ein aktuelles Betriebssystem, Antiviren-Programm und Firewall auch am privaten PC vorgenommen wurden.“