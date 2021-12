Daily Punch – Forderungen zum Jahreswechsel 2 5G: Macht endlich Schluss mit dem Gefrickel!

Vor allem in den Städten, wo eine ebenso große wie meist auch spendable Kundschaft lebt, investieren alle Mobilfunkanbieter, abseits allenfalls auf Druck des Regulierers. Der hat die Vergabe der Funklizenzen zwar an die Auflage geknüpft, dass auch abgelegene Regionen versorgt werden müssen. Doch gelöst hat er das Problem damit leider nicht, weil das meiste Geld weiter in die Versorgung der besonders dicht besiedelten und lukrativen Regionen fließt und die Provinz bestenfalls halbherzig und nachrangig erschlossen wird.