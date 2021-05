Deutscher Innovationspreis So viel Zukunft steckt in deutschen Unternehmen

Die WirtschaftsWoche beobachtet nicht erst seit der Coronapandemie, wie viel Innovation in der Wirtschaft steckt. Gemeinsam mit den Partnern Accenture und EnBW verleiht sie einmal jährlich den Deutschen Innovationspreis – und zwar an die zukunftsträchtigsten Start-ups, Mittelständler und Großunternehmen. In diesem Jahr bereits zum zwölften Mal. Neun Firmen sind nominiert. Aus ihnen wird eine zehnköpfige Jury die zukunftsweisendsten auswählen – und am 25. Juni die jeweiligen Sieger in drei Kategorien verkünden.