Deutscher Innovationspreis Neun Ideen für eine bessere Industrie-Welt

Der Zahnarzt etwa kann seine verbogene Wurzelkanalfeile aus dem smarten Nickel-Titan mit einem handelsüblichen Feuerzeug wieder in die gerade Form bringen. Neben Zahnärzten und Chirurgen hätten auch die Konstrukteure von Atomkraftwerken und die Autoindustrie die Vorteile solcher Formgedächtnislegierungen erkannt. In Kernkraftwerken ersetzt ein Ventil aus dem Ingpuls-Metall zukünftig die früheren, digital angesteuerten Ventile. Sobald das Kühlwasser in der Leitung 220 Grad Celsius überschreitet, springt das Metall in die Ausgangsform zurück, in der das Ventil die Leitung dann sicher absperrt. „So funktioniert es sogar bei einem Stromausfall“, sagt Großmann. Formgedächtnis-Legierungen sind nicht per se neu; weil aber die Nickel-Titan-Bauteile aus dem Ingpuls-Material weniger schnell brechen, lassen sich damit deutlich kleinere Bauteile damit konstruieren als bisher. In E-Autos etwa sollen FGL-Ventile das komplexe Thermomanagement der Hochleistungsbatterien regeln. „Die Technologie ist bereits marktreif und wird in großen Mengen in Bochum hergestellt“, sagt Großmann.