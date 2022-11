Elon Musk gegen Apple Möglich wäre Musks „Anti-iPhone“ – aber ergibt das auch Sinn?

Zudem gibt es eine Alternative, um die Sperre in den App Stores von Apple und Google zu umgehen: Twitter einfach stärker über den Web-Browser der Smartphones zu nutzen. Wahrscheinlich muss Musk sogar darauf ausweichen. Denn das Gesetz über Digitale Dienste der Europäischen Union schreibt ab 2023 die Moderation in sozialen Netzwerken vor – also das Melden und die Zensur von Inhalten, die zu Gewalt aufrufen. Das könnte Apple und Google, die eine solche Auflage auch in ihren Geschäftsbestimmungen haben, sogar zwingen, die Twitter-App aus ihrem Vertrieb zu werfen, wenn sie ihre Geschäfte in Europa nicht aufs Spiel setzen wollen.