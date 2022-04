Gesundheits-Apps auf Rezept: „Nur per App kann man Diabetes nicht heilen“

Bei der Bewertung des Diga-Nutzens mahnt Weiss mehr Augenmaß an. „Eigentlich müsste man eine Diga gegen Übergewicht mit anderen Angeboten bei Adipositas vergleichen“, so Weiss. „Viele Menschen erzielen auch mit herkömmlichen Therapien durchwachsene Ergebnisse.“ Zudem liege der wahre Wert von Gesundheits-Apps in der Kombination aus persönlichem Gespräch beim Arzt sowie gegebenenfalls einem passenden Medikament. „Nur per App kann man Diabetes nicht heilen.“



