Hacker unter Druck Was hinter den jüngsten Erfolgen der Cybercrime-Jäger steckt

Aber im Grunde ist das ein Nullsummenspiel, wenn die Erpresser im Netz künftig statt LockBit einfach nur die Schadprogramme anderer krimineller Dienstleister nutzen, oder?

So einfach ist das nicht. Natürlich ist es so, dass auch in der Vergangenheit immer wieder neue Akteure aufgetreten sind, wenn die Ermittler einen Platzhirsch stillgelegt haben. Aber zugleich sorgt jeder Schlag gegen die Kriminellen für neue Verunsicherung. Erst recht, wenn es – wie zuletzt häufiger passiert – gelingt, nicht bloß Infrastruktur im Westen lahmzulegen, sondern auch in Ländern zu infiltrieren, in denen sich die Hacker sonst vor westlicher Strafverfolgung sicher fühlen.