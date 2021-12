IT-Lücke Log4Shell BSI-Chef: „Deutscher Wirtschaft drohen enorme Schäden durch neue Sicherheitslücke“

Was die Lücke so brandgefährlich macht, ist der Umstand, dass das Programm in dem sie steckt zwar nur eine recht unspektakuläre Aufgabe erfüllt, gleichzeitig aber in unzähligen anderen Anwendungen integriert ist, die lokal in Unternehmen aber auch in Cloud-Rechenzentren laufen. Log4j ist damit wie ein Generalschlüssel zu Millionen von derzeit ungeschützten IT-Systemen weltweit.

BSI-Chef Schönbohm befürchtet daher, dass die Attacken nochmals umfangreicher und die Schadenssummen größer ausfallen könnten als bei der Exchange-Schwachstelle im Frühjahr. „Einerseits, weil sich die Lücke durch Hacker so leicht ausnutzen lässt und sie andererseits, weil sie in einer bisher völlig unüberschaubar großen Zahl von Programmen verborgen ist.“