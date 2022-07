Kommunikation mit Kollegen Diese Emojis haben eine andere Bedeutung, als viele denken

Immerhin: Weltweit fühlen sich zwei Drittel der Befragten in einer Unterhaltung näher und verbundener, wenn sie Emojis verschicken und die andere Person diese dann auch versteht. Zudem gaben 58 Prozent an, dass ihnen Emojis bei der Arbeit ermöglichen mit weniger Worten mehr Feinheiten zu kommunizieren. Da muss man dann wohl das eine oder andere Missverständnis in Kauf nehmen. Und wenn die kleinen Bildchen die Kommunikation schon nicht verbessern, so bleibt doch die Hoffnung, dass sie zur Effizienz beitragen: 55 Prozent der Befragten findet nämlich, dass die Kommunikation bei der Arbeit durch Emojis beschleunigt wird.



