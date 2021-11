Wenn wir einen Text verfassen, kommt es außerdem nicht auf unsere inneren Nebenkriegsschauplätze an. Persönliche Motivationen wie „ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu texten habe, denn ich bin ein selbstbewusster Mensch“ dürfen nicht zur Richtschnur werden. Fragen Sie sich also bei der Kommunikation jederzeit, ob Ihre Haltung noch stimmt: Wie überzeuge ich maximal von meinem Anliegen?



Wenn wir uns in dieser Frage unsicher sind, greifen wir gerne zu gesellschaftlich anerkannten Einheitsregeln. Dafür sind die da. Nach dem Motto: Da kann man nichts falsch machen, das machen ja alle so. So erklären sich Dresscodes auf Veranstaltungen. Und aus diesem Grund hat sich an der altbackenen Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ Jahrzehnte lang nichts geändert. Weil die immer ging. Bis jetzt, weil man mittlerweile mit dieser Formulierung eben doch etwas falsch machen kann. Man outet sich in einigen gesellschaftlichen Kreisen als vom alten Eisen, weil mit Damen und Herren noch streng in zwei Geschlechter eingeteilt gegrüßt wird. Heute heißt es deshalb oft: „Guten Tag zusammen“. Weil der Blick auf das Geschlecht ohne Vorteil alle Lesenden in Schubladen sortieren würde.