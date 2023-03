Künstliche Intelligenz GPT-4: Die populärste KI der Welt wird noch schlauer

Es ist eine Fähigkeit zum Schlüsseziehen, die schon ChatGPT bei Texten beeindruckend gezeigt hat. „GPT-4 ist nicht nur gut darin, Wissensfragen zu beantworten“, sagt Florian Gallwitz, Professor für Informatik an der TH Nürnberg, „sondern auch in der logischen Verknüpfung von Wissen.“ So kann die neue Version aus einem Text, in dem die freien Zeiten im Kalender mehrerer Kollegen erwähnt werden, auf den idealen Zeitraum für ein gemeinsames Meeting schließen.