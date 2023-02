Künstliche Intelligenz Warum Google mit Bard vorpreschen muss

Nun kann es gar nicht schnell genug gehen mit der Künstlichen Intelligenz. Am Dienstag will Microsoft in seinem Hauptquartier in Redmond präsentieren, wie es mit Hilfe des Partners OpenAI und dessen Software ChatGPT seinen Suchdienst Bing aufrüsten wird. Um dem Angriff medial den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat Konkurrent Google seine für Mittwoch in Paris geplante Gegenoffensive kurzerhand vorab bekannt gemacht.