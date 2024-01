Wegen einer schwächelnden Nachfrage bei Komponenten für moderne 5G-Mobilfunknetze blickt Ericsson skeptisch in die Zukunft. „Mit Blick auf das Jahr 2024 gehen wir davon aus, dass der Markt außerhalb Chinas weiter schrumpfen wird, mit ähnlichen Unsicherheiten wie im Jahr 2023“, sagte Borje Ekholm, der Chef des schwedischen Telekom-Ausrüsters, am Dienstag. Das Research-Haus Dell'Oro rechnet bis 2029 mit einem Rückgang der weltweiten Investitionen in Mobilfunknetze von einem Prozent jährlich.