Online-Betrug „Ein Warnsignal für die Techies unter den Cyberkriminellen“

Inwiefern?

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Cyberkriminelle zu so langen Haftstrafen verurteilt wurden. Aber meist handelte es sich dabei um Verfahren, bei denen die Täter beispielsweise konkret für Drogenhandel übers Netz verurteilt wurden und nicht in erster Linie für den Betrieb einer Handelsplattform. Genau das aber ist hier passiert. Und das ist ein Warnsignal an die Techies unter den Cyberkriminellen: Auch wer „nur“ die Rechner steuert, macht sich der Beihilfe zu Hunderten auf der Plattform begangenen Straftaten schuldig.