Rangliste: Nvidia könnte viertwertvollste US-Firma werden

Der Chipkonzern Nvidia könnte bald auf Platz vier der Liste der wertvollsten US-Unternehmen rücken. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,715 Billionen Dollar stand er am Mittwoch nur kurz davor, zum ersten Mal in zwei Jahrzehnten wertvoller als Amazon zu werden. Der Börsenwert des Online-Händlers beträgt derzeit 1,767 Billionen Dollar. In Reichweite steht auch das Wertniveau der Google-Mutter Alphabet. Mit 1,812 Billionen Dollar kostet sie an der Börse nur knapp sechs Prozent weniger als Nvidia.