„Recht auf schnelles Internet“: Eine große Chance vertan

Was Bürgerinnen und Bürger hierzulande Tag für Tag beim Surfen im Netz leidvoll feststellen, bestätigen Daten des Analysedienstes Ookla, der weltweit das Tempo von Internetverbindungen vergleicht. Da liegt die Hightechnation Deutschland im Vergleich europäischer Staaten abgeschlagen im Mittelfeld auf einem ernüchternden 18. Rang. Während Onliner in Monaco, der Schweiz, Dänemark, Frankreich oder Spanien im Mittel mit Downloadraten von mehr als 200 Megabit pro Sekunde rechnen können, reicht es in Deutschland nur für knapp 140 Megabit.