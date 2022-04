Russlands Mikrochip-Dilemma: Warum Putins IT-Plan nicht aufgehen kann

Da ist es kein Wunder, dass Russland zunächst nur die Fertigung von Mikrochips auf Basis der völlig veralteten 90-Nanometer-Technik aufnehmen will. Prozessoren dieser Bauart waren im Westen vor rund 18 Jahren modern, so etwa Intels Pentium-4-Chips der „Prescott“-Serie, die 2004 auf den Markt kamen. Welche enormen Leistungssprung die Branche seither absolviert hat, verdeutlich eine Ankündigung des taiwanischen Halbleiterhersteller TSMC: Der will in diesem Jahr in die Produktion von Chips auf Basis von 3-Nanometer-Technik einsteigen, deren Strukturen also 30-mal feiner sind als die, mit denen Russland nun versuchen will, den Ausfall westlicher Lieferungen zu kompensieren.