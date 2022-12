Sanktionen auf russisches Öl Mit diesen Schattentankern kann Russland die EU-Preisgrenze brechen

Das Geschäft lohnt dennoch. Weil Schiffe, die sich am Sanktionsbruch beteiligen, knapp sind, ist der Handel extrem profitabel. In der Branche wird geschätzt, dass die Transportraten für sanktioniertes Öl doppelt oder manchmal sogar dreimal so hoch sind wie die üblichen Marktpreise. In den vergangenen Monaten haben fragwürdige Unternehmen daher eine ganze Reihe Schiffe gekauft, die eigentlich ein Alter haben, in dem sie auf den Schrott wandern.