Satellitendaten: T-Systems erhält Auftrag für ESA-Weltraum-Programm Copernicus

Die europäische Weltraumagentur ESA vergibt einen Großauftrag an T-Systems. Die IT-Dienstleistungstochter der Deutschen Telekom gab am Dienstag bekannt, künftig in seinen Rechenzentren die Daten des Satellitenprogramms Copernicus zu verwalten. Der Deal habe ein Volumen von 150 Millionen Euro und laufe sechs Jahre mit Option auf eine Verlängerung um weitere vier Jahre.