„Schreibe eine E-Mail an meine Mitarbeiter“ Mit diesen zehn Tricks nimmt ChatGPT Ihnen Büroarbeit ab

Sie planen ein Sommerfest und möchten den Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen eine Ankündigung schicken? Oder Sie haben von einem Trauerfall erfahren und möchten ein einfühlsames Kondolenzschreiben verfassen? Dann könnte sie es etwa mit dem folgenden Prompt probieren: Schreibe eine E-Mail an meine Mitarbeiter, dass wir am 12. Juli ein Sommerfest planen und alle eingeladen sind. Es gibt Essen und Getränke und es wäre toll, wenn alle kommen.