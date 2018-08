Start-up Konux KI soll Verschleiß erkennen, bevor der Schaden da ist

von Stefan Hajek 01. August 2018

Künstliche Intelligenz soll den Verschleiß an Weichen, Gleisen und Rädern erkennen, bevor ein Schaden eintritt. Bild: dpa Bild:

Die Bahn wird in den kommenden Jahren Milliarden in die Digitalisierung ihres Streckennetzes stecken. Mit dabei: Das Münchner Start-up Konux, das mit Künstlicher Intelligenz den Verschleiß an Schienen und Co. aufspürt.