An all diese kleinen, feinen Durchbrüche musste ich denken, als die WirtschaftsWoche am Dienstag erstmals den „Best of Technology Award“ verlieh. Mit dem Preis zeichnen wir, in Zusammenarbeit mit der Beratung Capgemini, dem Fraunhofer ISI und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), technologische Lösungen und Innovationen aus, die irgendwo einen konkreten Nutzen bringen und das Spiel verändern.