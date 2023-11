Tech-Riese: Meta verliert Chefentwickler von wichtigem Softwareprojekt

In der sogenannten erweiterten Realität werden digitale Objekte in die reale Welt eingefügt, die ein Nutzer an einem Bildschirm oder durch eine spezielle Brille betrachtet. Ein bekanntes Beispiel für AR ist das Videospiel „Pokemon Go“. Bei einigen Autos werden Informationen des Navigationssystems scheinbar auf die Straße vor dem Fahrzeug projiziert.