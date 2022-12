Telefonbetrug: Besserer Schutz gegen falsche Enkel und Polizisten

Mal sind es angebliche Polizeibeamte, die telefonisch vor umherziehenden Räubern warnen, mal vorgebliche Enkel, die in Finanznot stecken, mal der vermeintliche Chef, der in der Firma um Geldüberweisungen bittet, mal Mitarbeiter von Microsoft, die vor vermeintlich im PC verborgener Schadsoftware warnen. So vielfältig die Maschen sind, mit denen Kriminelle ihre Opfer per Telefon in die Irre führen wollen, eines verbindet die Betrugsversuche: In fast allen Fällen nutzen die Anrufer gefälschte Rufnummern, um glaubwürdiger zu erscheinen.