Daneben sind die Betrugsversuche auch als „Fake President“, „CEO-Betrug“ oder „Chef-Trick“ bekannt. Denn selbstverständlich stecken hinter den zumeist per E-Mail verschickten Zahlungsaufforderungen NICHT die vorgeblichen Absender, sondern Cyber-Kriminelle. Wir haben entsprechende Fälle auch bei wiwo.de schon beschrieben. Die Betrüger profitieren auch davon, dass direkte Nachfragen bis in die Chefetage oftmals gar nicht erwünscht sind.



Und sie sind auch in Deutschland erschreckend erfolgreich. Erst jüngst berichtete etwa der Kreditversicherer Euler Hermes von 165 Millionen Euro Schaden in Deutschland allein in den vergangenen vier Jahren. „Anfangs waren es noch Einzelfälle, inzwischen sind es etwa 20 Fälle pro Jahr“, so Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte bei Euler Hermes. Und die Betrüger rüsten technisch auf. In einem Fall, bei dem ein deutsches Energieunternehmen und eine britische Niederlassung beteiligt waren, verschickten die Kriminellen keine E-Mail. Sie nutzten stattdessen eine spezielle Software zur Sprachsynthese, um bei einem Anruf die Stimmlage und Sprachmelodie des Chefs nachzuahmen.