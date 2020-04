Telemedizin „Ärzte sind gezwungen, Video-Sprechstunden zu nutzen – so schwindet die Angst“

Voraussetzung für den Boom war, dass die Kassenärzlichen Vereinigungen die Beschränkung der Abrechnung von Videosprechstunden aufgehoben haben. Wo wünschen Sie sich vielleicht noch mehr Unterstützung durch den Gesetzgeber?

In Zukunft wird für uns wichtig, dass Ärzte mit dem Umgang der Telemedizin noch stärker geschult werden, auch im Umgang mit neuen Technologien und Daten generell – und dass dies Einzug findet in die Ausbildung von Medizinern. Auch sollte es Angebote zur Fortbildung von Ärzten geben, damit das, was die Krise jetzt erzwungen hat, später zum Normalzustand wird. Es sollte darüber hinaus gelingen , vollständig digitale Versorgungspfade zu etablieren. Dazu gehören die Folgeprozesse nach Online-Terminbuchung und Videosprechstunde: So existiert etwa noch kein Standard für das E-Rezept; dieser soll noch erarbeitet werden. Es bedarf aber auch einer elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – ein Thema, das ebenfalls jetzt in der Krise besonders an Bedeutung gewonnen hat.