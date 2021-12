Top-Gadgets Schicker schreiben, schneller funken, smarter wohnen

5. Besser konzentriert

Die drahtlos vernetzbare Produktivitätsbox TimeChi deaktiviert auf Knopfdruck alles, was bei der Arbeit stört: Handyklingel, Erinnerungstöne, den Sound am PC. Per koppelbarer App lassen sich zudem Aufgaben priorisieren und der Fortschritt am Farbton im Display ablesen.