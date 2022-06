US-Softwarehersteller: Finanzinvestoren übernehmen Zendesk für zehn Milliarden Dollar

Eine von Permira und Hellman & Friedman angeführte Gruppe von Finanzinvestoren übernimmt den US-Softwarehersteller Zendesk. Es würden 10,2 Milliarden Dollar in bar gezahlt, teilte Zendesk am Freitag mit. Die Offerte in Höhe von 77,50 Dollar je Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 34 Prozent zum Schlusskurs vom Donnerstag. Vorbörslich legte das Papier am Freitag 29 Prozent zu.