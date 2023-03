Videospiele: Microsoft macht für Activision-Deal Zugeständnisse

Für die Genehmigung der 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard ist Microsoft zu Zugeständnissen bereit. Am Mittwoch veröffentlichten Unterlagen der britischen Kartellbehörde CMA zufolge bot der US-Softwarekonzern an, Activisions Videospieleklassiker „Call of Duty“ für zehn Jahre an Sony zu lizensieren. Der japanische Elektronikhersteller konkurriert mit seiner „Playstation“ mit der „Xbox“ von Microsoft.