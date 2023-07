Brennender Autofrachter in der Nordsee „Wenn so etwas erstmal ordentlich Feuer gefangen hat, können Sie das Schiff abschreiben“

Das Interview mit Kapitän und Versicherungsexperte Uwe-Peter Schieder wurde am 28. Juli 2023 geführt. Die aktuellen Entwicklungen zum brennenden Autofrachter lesen Sie hier.



WirtschaftsWoche: Herr Schieder, sie haben selbst ein Kapitänspatent und kennen die Risiken von Bränden auf hoher See. Welche Chancen hat eine Crew, ein Feuer, wie jetzt auf dem Autofrachter „Fremantle Highway“ nach dem Brandausbruch noch in den Griff zu bekommen?

Uwe-Peter Schieder: Feuer auf Hoher See ist tatsächlich das Worst-Case-Scenario für eine Besatzung. Mindestens in der initialen Phase eines Brandes, auf See aber in der Regel auch deutlich länger, gibt es niemanden, der Dir hilft. Dazu kommt: Gerade auf den großen Frachtern, egal ob Containerschiffe oder Autotransporter, ist eine enorme Brandlast an Bord. Wenn da ein Feuer ausbricht, gibt es nur ein sehr kurzes Zeitfenster von zehn, vielleicht 15 Minuten, in denen eine Brandbekämpfung noch wirksam sein kann. Wenn das nicht gelingt, läuft es fast immer auf einen Großbrand und gegebenenfalls auf einen konstruktiven Totalverlust hinaus.