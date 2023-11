Crispr/Cas „Jetzt beginnt eine neue Ära der Medizin“

Zum Beispiel?

Ich denke vor allem an die Therapie von Krebs: Forscher wollen mit Crispr/Cas so genannte CAR-T-Zelltherapien verbessern, die das Immunsystem gegen Tumorzellen aktivieren. Im Moment lassen sich so vor allem seltene Tumorerkrankungen wie verschiedene Formen von Blutkrebs therapieren. Mit der Crispr/Cas-Technologie können wir in Zukunft hoffentlich diese Immunzellen genetisch so verändern, dass sie auch gegen solide Tumoren vorgehen können. Dann hätten wir eine ganz große Hürde in der Behandlung von Krebs genommen.