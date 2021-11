Kolumne Über Übermorgen Forever young: Warum das Silicon Valley zu Diabetesmedikamenten greift

Während man in der Vergangenheit vor allem an den ästhetischen Nebeneffekten des Alters ansetzte und auf Botox, Hyaluron und Saftkuren setzte, setzt sich das Who-Is-Who des Silicon Valley nun ambitioniertere Ziele: Wie Oscar Wildes berühmte Romanfigur Dorian Gray will man das Altern selbst überlisten. Peter Thiel, der vielleicht berühmteste Techinvestor im Valley und selbst Financier mehrerer Longevity-Start-ups, schreibt im Magazin Cato, er sei „[ganz einfach] gegen die Unausweichlichkeit des Todes“. Wie weit Thiel et al. gewillt sind zu gehen, um den unausweichlichen Fängen des Todes etwas länger zu entgleiten, parodierte die HBO Serie „Silicon Valley“: In der Episode „Blood Boy“ lässt sich einer der Charaktere, der nicht zufällig an Thiel erinnert, Bluttransfusionen von einem jungen Mann spritzen. Thiel selbst hatte 2015 in einem Interview mit Inc.com Interesse an dieser möglichen Therapieform gezeigt. Ein Start-up mit dem etwas kitschigen Namen „Ambrosia“ bot tatsächlich Bluttransfusionen junger „Spender“ für gut 8000 Dollar pro 1,5 Liter an. Die Nachfrage schien sich in Grenzen gehalten zu haben. Noch ein Mix von Scharlatanerie und Pseudomedizin wird der globale Markt für Longevity-Pharmazeutika im Moment auf acht Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Doch 2021 stehen wir, so scheint es, am Anfang einer möglichen Revolution.