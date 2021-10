Mini-Atomkraftwerke Macron und Frankreichs strahlendes Glück

Macron weiß das natürlich und bringt deshalb eine völlig neue Reaktortechnik ins Spiel, die weltweit noch kaum erprobt ist: Small Modular Reactors, kurz SMR. An SMR wird schon seit den 1950ern geforscht, man wollte diese Form der Atomkraft damals vor allem als Antriebstechnologie für Militär-U-Boote nutzen. Inzwischen gibt es gut ein Dutzend unterschiedliche Konzepte für SMR. Ein Modell läuft derzeit in Russland. Geforscht wird aber vor allem in den USA, England und Kanada an der Technologie; auch der Microsoft-Gründer Bill Gates ist in einige US-Unternehmen investiert. Zusammen mit seinem Freund und Multimilliardär Warren Buffett hat Gates viel Geld in das Startup TerraPower investiert. Im US-Bundesstaat Wyoming soll bald eine SMR-Pilotanlage starten, die statt Wasser flüssiges Natrium als Kühlmittel nutzt.