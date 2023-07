Nanotechnologie Wie Forscher aus DNA winzige Maschinen für Medizin und Biotechnologie bauen

Aus dem Biologieunterricht wissen Zehntklässler, dass DNA in der Regel in Form einer Doppelhelix aufgebaut ist. Doch das ist nur eine von unzähligen Strukturen, in die sich die vier Basen der DNA zusammenfügen lassen. Das geht im Labor so: „Wir knüpfen mit organischer Chemie Base für Base einen bestimmten DNA-Strang“, sagt Salaita. „Den DNA-Strang geben wir in eine Lösung – und er faltet sich von selbst in die gewünschte Form.“