Raumfahrt: Raketenstart von Blue Origin schlägt erstmals fehl

Es war der 23. Flug im Rahmen des Programms New Shepard, benannt nach dem ersten Amerikaner im All, dem Astronauten Alan Shepard. Dieselbe Art Rakete und Kapsel wurden auch für zehnminütige Flüge mit zahlenden Passagieren an den Rand des Alls genutzt, zuletzt im August. Für diese Rakete war es der neunte Flug.