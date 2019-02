Roboterpille statt Spritze Wie ein Start-up die Medizin verändern will

Gründer Mir Imran meint, dem „heiligen Gral“ der schluckbaren Biopharmazeutika erheblich näher gekommen zu sein – zumindest den Mechanismus und die Verträglichkeit der Kapsel betreffend.



Was bislang nur in Tierversuchen getestet wurde, ist nun in einer ersten Studie mit Patienten bestätigt worden. Die 20 Probanden schluckten die Roboterpille, die sich wie geplant im Darm aktivierte. Das planmäßige Auflösen der Transportkapsel gelang sowohl bei Personen mit leerem als auch vollem Magen. Die Überreste wurden ohne Probleme ausgeschieden. Nahrungsaufnahme, so Imran, störe den Prozess nicht. Vor allem fühlten die Probanden die Kapsel überhaupt nicht. „Menschen konnten wir im Gegensatz zu Tieren danach befragen, ob sie etwas im Magen gespürt haben“, so der Erfinder.