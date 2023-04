Seitenblick Vertical Farming

Die Welt muss immer mehr Menschen ernähren, aber die Anbaufläche bleibt begrenzt. Vertikale Landwirtschaft ermöglicht mithilfe neuer Technologien eine flächensparende Produktion pflanzlicher und tierischer Nahrungsmittel, etwa in mehrstöckigen Gebäuden in Ballungsräumen.



