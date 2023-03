Der Preis für gefrorenen Orangensaft an der Terminbörse ICE Futures in New York ist unlängst auf ein Allzeithoch geklettert. Grund sind Ernterückgänge in wichtigen Anbauregionen.



Hungerrevolten sind aber nicht zu erwarten. Zitrusfrüchte sind keine Grundnahrungsmittel, vor 60 Jahren überlebte die Menschheit auch mit einem Hundertstel der heutigen Produktionsmenge.



