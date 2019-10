Ungewöhnliches Flugobjekt Lilium baut Fabrik für Flugtaxis bei München

In Singapur präsentierten die beiden Unternehmen am Dienstag erstmals einen Voloport der Öffentlichkeit. In dem einstöckigen Gebäude gibt es eine Wartelounge mit Sesseln für die Passagiere und einen Bereich zum Einsteigen in das Flugtaxi, ähnlich wie in einer modernen Seilbahnstation. Der Flieger soll dann aus dem Gebäude herausrollen auf die eigentliche Startplattform. Solche Taxi-Stationen sollen sich laut Volocopter auf Hausdächern, an Bahnhöfen oder Parkplätzen aufbauen lassen.