Küchenwerkzeuge Diese 4 Innovationen könnten 2022 die Küche erobern

Print2Taste Mycusini



3D-Drucker revolutionieren gerade die industrielle Produktion. Der Mycusini des Münchner Start-ups Print2Taste bringt diese Revolution nun auch in die Küchen, zumindest in diejenigen, wo hin und wieder Schokolade selbst gemacht wird. Mit dem Gerät kann der Nutzer daheim seine eigenen Pralinen kreieren, inklusive eingedruckter Füllung. Das Rohmaterial für den Drucker gibt’s in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Die Formen lassen sich daheim am Computer designen.



Unter all den 3D-Lebensmitteldruckern, die es am Markt gibt, ist das Gerät das mit Abstand billigste. Die neueste Generation kostet laut Hersteller 718 Euro.