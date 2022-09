Egloo & Co Das können die Teelichtöfen tatsächlich

Das ist einleuchtend und wird kaum angezweifelt, jedoch führen Verfechter der kleinen Teelichtöfen an, dass es weniger um die reine Heizkraft, als um die empfundene Wärme, wenn man vor den Öfen sitzt, geht. Und die sei bei Tonschalen, die von Teelichtern erhitzt werden bedeutend höher, als wenn man sich direkt an der Kerze wärmen will.