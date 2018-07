Feldversuch beginnt 2019 Ladespur für E-Lastwagen kommt voran

Für die dritte Teststrecke in Baden-Württemberg, die Bundesstraße 462 (Rastatt-Rottweil), laufen dagegen noch die Planungen. Die Strecke soll in beide Fahrtrichtungen rund sechs Kilometer lang werden. Die Bauaufträge dafür sollen noch in diesem Jahr vergeben werden und die Oberleitungen dann 2019 aufgestellt werden, heißt es bei der Landesregierung. Auf der Strecke werden jedes Jahr mehr als 500 000 Tonnen Papier und Pappe transportiert. Im Rahmen des Projekts „eWayBW“ würden Oberleitungs-Lastwagen dann mit dieser Last pro Jahr 250 000 Kilometer zurücklegen, so dass die Verantwortlichen mit belastbaren Ergebnissen rechnen.