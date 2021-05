Autobrains Conti schnappt sich KI-Start-up: Autonomes Fahren wird zehnmal schneller und besser

Autobrains, ein Start-up aus Tel Aviv, soll nun einen revolutionär anderen Ansatz entscheidend weiter entwickelt haben. Wie die WirtschaftsWoche exklusiv aus Investorenkreisen erfuhr, will mit Continental ein erster großer Zulieferkonzern die Technologie der Israelis in seinen Systemen für das autonome Fahren einsetzen. Am Mittwoch hat Conti seine Pläne einer Gruppe von Investoren bei der Bank of America in New York vorgestellt. Der Zulieferer habe das System der Israelis bereits umfangreich getestet und könne dessen Vorteile in der Praxis weitgehend bestätigen, hieß es auf der Investorenkonferenz.