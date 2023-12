Batteriehersteller Bei Northvolt geht es um mehr als um die 3000 Jobs

Deutschland befinde sich „im Wettbewerb mit Regionen, die 30 Jahre Vorsprung in der Massenfertigung von Lithium-Ionen-Zellen haben“ sagt Michael Krausa, Batterieforscher und Sprecher des KLib, einem losen Forschungsverbund von deutscher Industrie und Hochschulen. Das Kräfte-Ungleichgewicht ist gigantisch: Der deutsche Batterieproduzent Varta machte 2022 0,8 Milliarden Euro Umsatz; Chinas CATL erwirtschaftete derweil 4,4 Milliarden Euro Gewinn und setzte 44 Milliarden Euro um; allein die Forschungsinvestitionen der Chinesen lagen beim 2,5-Fachen des Varta-Umsatzes. Nun rächen sich Management-Fehler der 2010er Jahre, als deutsche Autobosse wie Martin Winterkorn (VW) und Dieter Zetsche (Daimler) den Aufbau einer eigenen Zellfertigung mit Blick auf die Kosten und den relativ langen Zeitraum bis zur Gewinnschwelle scheuten. Dass das E-Auto den Verbrenner langfristig verdrängen würde, wollten die Herren eh nicht recht glauben. Und wenn doch, dann könne man die Zellen ja jederzeit günstig in Asien beschaffen, glaubten sie.



Das könnte als historischer Managementfehler in die Geschichte eingehen. Lithium-Batterien werden in so gut wie jedem technischen Gerät gebraucht, das keinen Stecker hat, für die Autoindustrie und ihre Zulieferer aber könnte Chinas Dominanz langfristig verheerend sein, sagt Professor Bratzel. „Bei Nachteilen in der Zellbeschaffung wird es nicht bleiben.“ Um den Nukleus Batteriezelle herum entwickeln chinesische und koreanische Hersteller „immer komplexere Baugruppen mit immer tieferer Wertschöpfung“, beobachtet Bratzel, etwa den gesamten Antriebsstrang für E-Autos. Damit bedrohen sie das Kerngeschäft der Zulieferer wie Bosch, ZF oder Conti. Vor wenigen Tagen stellte der weltgrößte Zellhersteller, CATL aus China, zur Überraschung der Auto-Branche gar ein komplettes Chassis vor: Batterie, Elektronik, Motor, Räder und Fahrwerk.