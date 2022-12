E-Mobilität Weg mit der Bleifuß-Denke!

Vinfast VF9

Zu den mit Spannung erwarteten Newcomern zählt der vietnamesische Hersteller Vinfast, der noch in diesem Jahr mit dem VF9 ein 5,12 Meter langes SUV mit drei Sitzreihen und wahlweise sechs oder sieben Sitzen auf deutsche Straßen bringen will. Neben einer stattlichen Karosserie und viel Platz bietet der VF9 große Akkus. Es gibt ein kleineres Format mit 92 kWh für bis zu 438 Kilometer Reichweite. Alternativ sind auch 123 kWh möglich, mit denen man fast 600 Kilometer weit kommen kann. In beiden Fällen gibt es einen zweimotorigen Allradantrieb mit 300 kW/408 PS, der einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 6,5 Sekunden sowie 200 km/h Topspeed erlaubt.

Auch relativ schnelles Laden ist möglich: In 35 Minuten lassen sich die Batterien von zehn bis 70 Prozent auffüllen. Noch in diesem Jahr sollen Fahrzeuge an Kunden gehen. Auf der deutschen Internetseite von Vinfast lässt sich der VF9 reservieren. Derzeit wird ein Preis ab 62.250 Euro für die Version mit Mietbatterie genannt, für die dann 150 Euro pro Monat fällig werden. Wer neben dem Auto auch den Akku besitzen will, muss mindestens 82.250 Euro einplanen.

Bild: Presse