Debatte um Klimaschutz Scheuer fordert Massenproduktion von E-Fuels

Der Verkehrsbereich bleibt eine der größten Baustellen in der deutschen Klimaschutzpolitik – und ist seit Jahren schwer umkämpft. So will die SPD etwa ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, Scheuer hingegen nicht. Dass der CSU-Politiker mehr auf alternative Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien setzen will, hängt auch damit zusammen, dass am Verbrennungsmotor vor allem bei Zulieferern noch viele Jobs hängen. Auch die Präsidentin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller, sagte am Dienstag am Rande der Debatte um Deutschlands Klimaschutzziele, E-Fuels seien ein wichtiger Beitrag zur Klimaschutzstrategie, es brauche hier aber mehr politische Entschlossenheit und Unterstützung.