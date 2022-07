E-Mobilität E-Auto-Batterien: Kleiner werden ist die Zukunft

Ein anderes Argument für kleinere Batterien ist neben den Kosten auch die Rohstoffknappheit. „Rohstoffe werden ein Engpass für Batterien sein“, betont Rogerio Marques Ribas, Leiter des Batterieprogramms des brasilianischen Bergbauunternehmens CBMM. „In naher Zukunft werden die Leute fragen, warum ein großes Batteriepack?“ CBMM dominiert die Niobiumproduktion und hat in Echion und andere Startups investiert. Die Firma testet Niobium mit Partnern, darunter Nano One, Toshiba und Volkswagen Caminhoes e Onibus, eine brasilianische Tochter der Volkswagen-Lkw-Einheit Traton. Obwohl die Energiedichte von Niobium bis zu 20 Prozent niedriger sein könne als bei einigen modernen Batterien, „können wir beim Laden in Minuten vielleicht drei- bis zehnmal mehr Lebensdauer und mehr Sicherheit bringen“, so Ribas.