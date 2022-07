Dieses Exemplar dürfte in Sachen Umweltfreundlichkeit ebenfalls Anhänger finden. Das sogenannte Solar City Car aus Holland steht für das nächste Jahr in den Startlöchern und versorgt sich zumindest in Teilen selbst mit Strom dank Solarzellen auf dem Dach. Der Hersteller will das Fahrzeug in einer L6- und einer L7-Variante nach Deutschland bringen.

Bild: Hersteller