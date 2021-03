Volkswagen in Salzgitter Zusammenarbeit mit Northvolt beendet

Genau das sieht die neue Strategie nun vor: Northvolt soll für den VW-Konzern in einer neuen Fabrik in Schweden „Premium-Batteriezellen“ herstellen, die etwa in Porsche-Modellen Verwendung finden. VW erklärte: Die Produktion der Premium-Zellen werde „in Zusammenarbeit mit Northvolt in der schwedischen Gigafabrik“ konzentriert. Die Produktion dieser Zellen solle 2023 starten und werde schrittweise auf bis zu 40 Gigawattstunden Jahreskapazität ausgebaut.